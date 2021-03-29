В Херсонской областной больнице произошла вспышка коронавируса

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Заболели 53 человека, половина из них врачи

В Херсоне зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в областной клинической больнице. Об этом сообщает "Укринформ" ссылаясь на директора Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко.

"Да, это правда, 53 лица (заболели COVID-19, – ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений. Сейчас больных принимают "чистые" отделения двух городских больниц – больницы имени Тропиных и имени Лучанского", - отметил он.

По факту вспышки COVID-19 проведут служебное расследование, но больницу полностью не будут закрывать, поскольку она узкопрофильная, и есть отделения, которых в области больше нет – например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.

По словам заместителя главы ОГА Вадима Чабана, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях ни в Гоструда, ни главному государственному санитарному врачу Херсонской области.

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Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине с начала пандемии зафиксировали 1 652 409 случаев заражения коронавирусом. В частности, в Херсонской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 145 случаев инфицирования, а всего - 24 043 заражения.