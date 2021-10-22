В Херсонской области провели первые три операции по восстановлению кровотока на сердце и мозге

Эта возможность появилась благодаря приобретенному стационарному ангиографу

В Херсонской областной клинической больнице провели первые три операции с восстановление кровотока на сердце и головном мозге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Херсонской областной клинической больницы Виктор Короленко.

"Впервые в Херсонской области появилась уникальная возможность восстановить кровоток в любой артерии организма. 21 октября 2021 года были проведены первые 3 операции на сердце и головном мозге", - говорится в публикации.

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Как отмечается, в больнице открылся центр интервенционной радиологии. Это структурное отделение сердечно-сосудистой хирургии, позволяющее делать весь спектр эндоваскулярных вмешательств. То есть проведение малотравматических, диагностических и лечебно-оперативных вмешательств с помощью специальных миниатюрных катетерных инструментов, которые вводятся через точечный прокол под местным обезболивающим без разрезов и наркоза.

Известно, что эта возможность появилась благодаря приобретенному стационарному ангиографу.

"Это универсальный аппарат, который решает огромный блок кардиохирургических проблем независимо от места их расположения (головной мозг, сердце или нижние конечности). Например, это постановка стендов в артериях головного мозга для профилактики инсультов; плановая коронарография, восстановления проходимости сосудов при инфарктах (стентирование); лечение врожденных пороков сердца; восстановление кровотока нижних конечностей, восстановление кровотока в артериях головного мозга при острых инсультах и прочее", - добавил Виктор Короленко.

Напомним, ранее львовские медики с помощью робота-хирурга DaVinci удалили девочке 10-сантиметровую кисту селезенки, сохранив орган.