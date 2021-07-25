В Херсонской области превышен уровень госпитализации из-за COVID-19

Показатель достиг отметки в 80%

В Украине обновили информацию о ситуации с коронавирусом в регионах. В Херсонской области превышен уровень госпитализации из-за COVID. Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава .

Как отмечается, в Херсонской области два дня подряд превышает уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

Кроме того, в Луганской области, в которой вчера также была превышена норма госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже составляет 41,8%.

МИНЗДРАВ

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Напомним, в субботу, 24 июля, в стране зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего - в столице. Также за минувшие сутки было госпитализировано – 422 больных, выздоровело – 159 человек. Болезнь унесла жизни 12 человек.