В Херсонской области начал полноценную работу крупнейший в стране полигон ВСУ

По состоянию оснащения это один из самых современных полигонов Европы

В Херсонской области начал полноценно функционировать крупнейший полигон Вооруженных сил Украины "Ягорлык", площадь которого составляет около 3,7 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, предметная работа по созданию полигона началась в 2018 году, тогда происходили поиски подходящего места и проводились переговоры с профильным ведомствами и органами местной власти. Реализация проекта стартовала в конце 2019 года.

В Генштабе отметили, что пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хотя и с некоторыми ограничениями, ведь этого требовали неотложные нужды ВСУ.

Как отмечается, на полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и тому подобное. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

Таким образом полигон является полностью автономным, технологическим и экологическим. Сейчас он в полном объеме обеспечивает проведение испытаний.

Кроме этого, в ВСУ уточнили, что "Ягорлык" предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытание перспективного оружия большой дальности поражения.

С рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые есть на вооружении украинского войска, среди прочего и иностранного производства.

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Напомним, накануне министр обороны Андрей Таран заявил, что уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", в котором будут задействованы малые корабли, переданные США и Великобританией.