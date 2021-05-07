В Херсонской области на ученицу колледжа составили протокол из-за буллинга учителей

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Причину такого поведения девушка не смогла объяснить

В Каховском районе правоохранители составили протокол на 16-летнюю ученицу, которая издевалась из учителей колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"В полицию поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников на недостойное поведение", - говорится в сообщении.

В педагогическом коллективе рассказали, что ученица на все замечания реагировала вызывающе, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Такие действия несовершеннолетней негативно влияли на здоровье и моральное состояние преподавателей.

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Известно, что администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это не дало никаких результатов. По словам одноклассников, им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. Дети подтвердили, что всеми своими действиями нарушительница выражала неуважение к учителям.

Как отмечается, ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Сама девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться.

В отношении ученицы колледжа был составлен административный протокол о буллинге учителей. Также родным девушки порекомендовали обратиться к психологу для коррекции поведения несовершеннолетней.

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Напомним, недавно в Бериславском районе Херсонской области восьмиклассница интерната стала жертвой буллинга от трех старшеклассников. Из-за постоянной травли девушка решила совершить самоубийство, наглотавшись таблеток.