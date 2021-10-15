В Херсонской области, которая уже в красной зоне, усилят карантин

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На территории Херсонской области имеют развернуть мобильный госпиталь для лечения больных на коронавирус

Херсонская и Луганская области должны усилить карантин из-за вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, комиссия по результатам заседания поручила:

усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм,

увеличить коечный фонд,

ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

В Минздраве также сообщили, что на территории Херсонской области имеют развернуть мобильный госпиталь для лечения больных на коронавирус.

Кроме того, ведомство работает с производителями кислорода, чтобы предотвратить ситуацию нехватки кислорода в больницах.

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Как сообщалось ранее, с 18 октября еще четыре области в Украине перейдут в красную зону карантина. К ней отнесут Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепровскую области.