В Херсонской области, которая уже в красной зоне, усилят карантин
На территории Херсонской области имеют развернуть мобильный госпиталь для лечения больных на коронавирус
Херсонская и Луганская области должны усилить карантин из-за вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как отмечается, комиссия по результатам заседания поручила:
- усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм,
- увеличить коечный фонд,
- ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.
В Минздраве также сообщили, что на территории Херсонской области имеют развернуть мобильный госпиталь для лечения больных на коронавирус.
Кроме того, ведомство работает с производителями кислорода, чтобы предотвратить ситуацию нехватки кислорода в больницах.
Как сообщалось ранее, с 18 октября еще четыре области в Украине перейдут в красную зону карантина. К ней отнесут Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепровскую области.