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В Харьковской области за три дня усиленного карантина выявили более 150 нарушений

Фото из открытых источников

Также с гражданами проводят разъяснительную работу

За три дня действия карантинных ограничений красной зоны в Харьковской области зафиксировали 156 нарушений карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, полицейские составили 44 админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП и вынесли 112 постановлений по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

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Кроме этого, правоохранители проводит разъяснительную работу с гражданами, владельцами и работниками заведений торговли и общественного питания.

Как отмечается, только в случае систематического нарушения законодательства в отношении правонарушителей составляются административные протоколы.

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Напомним, с 11 апреля Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила красную зону епіднебезпеки в Харьковской области

 

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