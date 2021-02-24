В Харькове в третий раз переименовали проспект Григоренко в Жукова

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За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов

Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова, передает "Суспільне.Харків".

Как отмечается, за проголосовали 57 депутатов, против – 16, воздержались – 6.

Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".

В то же время депутат от "ЕС" Ирина Гончарова во время выступления перед голосованием заявила, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами городского главы.

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Ранее сообщалось, что Харьковский окружной административный суд во второй раз отменил решение городского совета по переименованию проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

К слову, ранее в Киеве снова был переименован проспект Степана Бандеры в Московский. Суд отменил предыдущее решение.