В Харькове в третий раз переименовали проспект Григоренко в Жукова
За соответствующее решение проголосовали 57 депутатов
Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова, передает "Суспільне.Харків".
Как отмечается, за проголосовали 57 депутатов, против – 16, воздержались – 6.
Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".
В то же время депутат от "ЕС" Ирина Гончарова во время выступления перед голосованием заявила, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами городского главы.
Ранее сообщалось, что Харьковский окружной административный суд во второй раз отменил решение городского совета по переименованию проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.
К слову, ранее в Киеве снова был переименован проспект Степана Бандеры в Московский. Суд отменил предыдущее решение.