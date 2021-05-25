В Харькове суд отменил региональный статус русского языка

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Решение суда вступит в силу после завершения сроков подачи апелляции

Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета от 20 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Соответствующее решение размещено в Едином реестре судебных решений.

"Признать противоправным и недействующим с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" № 788/12 от 20.08.2012", - указано в документе.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры с учетом того, что 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" не отвечающим Конституции.

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Следует заметить, что указанный закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10%.

Известно, что решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

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Напомним, ранее Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным.