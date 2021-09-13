В Харькове со следующего года будут производить вакцину от коронавируса

Фармацевтическое предприятие будет производить вакцину CoronaVac, созданную китайской компанией Sinovac Biotech

Фармацевтическое предприятие "Лекхим" хочет начать выработку вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета .

Как отмечается, предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 миллионов евро. В частности, в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

К слову, в этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что исследования на медицинских работниках в Индонезии, которых прививали вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% – в предотвращении госпитализации и 94% – в предотвращении симптоматической болезни.