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В Харькове со следующего года будут производить вакцину от коронавируса

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech

 Shutterstock

Фармацевтическое предприятие будет производить вакцину CoronaVac, созданную китайской компанией Sinovac Biotech

Фармацевтическое предприятие "Лекхим" хочет начать выработку вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Как отмечается, предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 миллионов евро. В частности, в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

К слову, в этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

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Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что исследования на медицинских работниках в Индонезии, которых прививали вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% – в предотвращении госпитализации и 94% – в предотвращении симптоматической болезни.

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