В Харькове с завтрашнего дня откроют пункты COVID-вакцинации на рынках

Они начнут свою работу в пятницу, 29 октября

В Харькове на шести городских рынках откроют центры вакцинации против коронавируса. Они начнут свою работу в пятницу, 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что начиная с завтрашнего дня прививки от COVID-19 харьковчане смогут сделать на:

Центральном рынке,

Конном рынке,

Индустриальном рынке,

Рынке "Терминал" (Холодная Гора),

"ХТЗ",

"Солли".

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове в ближайшее время откроют пункты вакцинации от коронавируса на рынках. При этом местные власти рассматривают возможность открыть центры прививок в метро.

Как сообщалось ранее, на территории Киевского центрального железнодорожного вокзала и девятерых по Украине открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19 для невакцинированных пассажиров. Экспресс-тест стоит 350 гривен, а ожидать результат нужно от 15 до 30 минут.