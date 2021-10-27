В Харькове откроют пункты вакцинации на рынках

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При этом местные власти рассматривают возможность открыть центры прививок в метро

В Харькове в ближайшее время откроют пункты вакцинации от коронавируса на рынках. Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан в комментарии "Kharkiv Today".

"Открываем шесть пунктов на рынках. Смотрим сейчас помещения в метрополитене. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Потому что прекрасно понимаем, что метрополитен посещают люди, которые торопятся. Посмотрим, что у нас из этого получится", - заявила она.

При этом заместитель мэра Харькова заявила, что в ближайшее время пункты вакцинации могут развернуть в двух торговых центрах.

"Сейчас подбираем площадки, где мы могли бы развернуть дополнительно пункты вакцинации. Возможно, в" Никольском" второй пункт откроем, возможно еще во" Французском бульваре", - добавила она.

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Как сообщалось ранее, на территории Киевского центрального железнодорожного вокзала и девятерых по Украине открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус COVID-19 для невакцинированных пассажиров. Экспресс-тест стоит 350 гривен, а ожидать результат нужно от 15 до 30 минут.