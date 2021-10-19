В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк

Фото из открытых источников

По словам спортсменки, книги, подаренные спортсменам-паралимпийцам, оказались без шрифта Брайля

В Харькове незрячих паралимпийцев наградили подарками от городского совета. Спортсмены получили книги и билеты в зоопарк. Об этом сообщила харьковская спортсменка, медалистка игр в Токио Марина Литовченко в Facebook.

Спортсменка напомнила, что после Паралимпиады с ними встречались представители областной и городской власти, которые поблагодарили их за выступление на Олимпиаде.

"За самые высокие достижения нас наградили ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank – это же источник энергии, нам – паралимпийцам – она очень пригодится", – написала спортсменка, добавив, что потом им вручили "еще более ценные подарки", а именно: книгу о Харькове и билеты в зоопарк.

В то же время книги, подаренные спортсменам-паралимпийцам, оказались без шрифта Брайля.

"Знаете, дискриминации здесь вообще "нет", ведь вывод только один напрашивается: паралимпийцам вообще не нужна поддержка города и области, ведь они самые "обеспеченные" граждане нашего города", – добавила Литовченко.

Новости по теме: Лучше США: Почему паралимпийская сборная Украины достигает таких больших успехов

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предоставил десятикратному чемпиону Паралимпиады Максиму Крипаку звание Героя Украины на встрече с паралимпийцами.