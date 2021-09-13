В Харькове голый мужчина бросался на улице на людей

Вероятно, он находился в неадекватном состоянии

Telegram-канал

В Харькове на Салтовском массиве сегодня утром полностью голый мужчина нападал на прохожих. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха".

"Бодрое утро понедельника на Салтовке. По словам очевидцев, голый мужик сначала нападал на школьника, потом на парня с рюкзаком. Перекресток героев и Тракторостроителей", - говорится в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как неадекватный голый мужчина посреди оживленного района бросается на людей. Те в ответ активно сопротивляются и пытаются прогнать неадеквата.

Чем закончился инцидент и удалось ли задержать обнаженного мужчину-не уточняется.

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Напомним, ранее львовские правоохранители задержали мужчину в неадекватном состоянии, который ходил по городу без одежды и молился.