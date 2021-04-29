В Харькове активисты Молодежного крыла ОПЗЖ создали "Аллею мира" в Мемориальном комплексе "Высота маршала И. С. Конева"

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В Харькове активисты Молодежного крыла высадили деревья и создали "Аллею мира" в Мемориальном комплексе "Высота маршала И.С.Конева", сообщает пресс-служба организации.

По словам активистов, акция символизировала мир, жизнь и память о подвиге советского народа. Таким образом, участникам субботника удалось отдать дань уважения тем, кто защищал Украину в Великой Отечественной Войне — рассказал глава харьковской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Евгений Корсун.

Так же, на мероприятии присутствовали ветераны ВОВ и их семьи.

"Сегодня мы были особо рады видеть уважаемых нами ветеранов, которые приехали со своими семьями в ответ на наше приглашение. Ветераны с большим удовольствием общались и делились своими воспоминаниями. А мы с удовольствием их слушали и осознавали, насколько нелёгкая судьба пала на этих людей. Вот такое общение с нашими девушками и бабушками говорит о преемственности поколений. О том, что героизм наших воинов не забыт и забыт не будет. Хочу напомнить, что 9 мая в Харькове состоится автопробег "За нашу победу" и мы приглашаем присоединиться всех желающих", — заявил он.