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В Харькове активисты Молодежного крыла ОПЗЖ организовали танцевальный флешмоб и дискотеку ко Дню Молодежи

Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

В Харькове представители Молодежного Крыла организовали праздник ко Дню Молодежи. В Парке Юрьева активисты угощали детей мороженным, напитками и сладкой ватой. Также гостей развлекали аниматоры, дискотека с мыльными пузырями и танцевальный флешмоб. А в занавес праздника активисты организовали крио шоу: яркие эксперименты с жидким азотом в сопровождении научных лекций. После были проведены розыгрыши и вручение подарков – рассказал глава Харьковской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Евгений Корсун, сообщает пресс-служба организации.

"Молодость это тот период, когда перед тобой открыты все двери и остаётся лишь зайти в нужную. Я желаю каждому зайти именно в те двери, которые не только приведут к жизненному успеху, но и к тому, к чему лежит душа. Я верю в вас, молодёжь! От вас зависит наше будущее и будущее нашей страны", – заявил Корсун.

 
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