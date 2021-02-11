На Черное и Азовское моря надвигается шторм

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В северо-западной части Черного моря будет наблюдаться быстрое обледенение судов

В пятницу, 12 февраля на акваториях Черного и Азовского морей ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Черном море (кроме восточной части) и Азовском море порывы ветра будут достигать 25-28 м/с; высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм.

В то же время отмечается, что в северо-западной части Черного моря будет наблюдаться быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

К слову, 11 февраля в Украине начнутся снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.

В связи с этим, в столице и семи областях страны ввели ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Также вследствие большого количества осадков на 5 реках Закарпатье начались паводки. В частности, речь идет о реках Тиса, Латорица, Боржава, Перья и Турья.

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Напомним, в Украине 11 февраля ожидается ухудшение погодных условий из-за свирепствования циклона Volker. Подчеркивается, что 12 февраля в Украине еще будет бушевать циклон Volker, а 13-го числа на замену ему придет похолодание, которое будет сопровождаться сильными морозами.