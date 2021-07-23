В ГСЧС объяснили причины появления ярко-розовых луж на Ровенщине
Класс опасности препарата - третий из существующих пяти
Специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выяснили происхождение жидкости ярко-розового цвета, которую обнаружили сегодня на Ровенщине – это префект, сертифицирован в Украине препарат для борьбы с вредителями. Об этом сообщает ГСЧС в своем Telegram.
Отмечается, что его действие направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.
Класс опасности препарата-третий из существующих пяти.
Напомним, ранее мы писали, что на Ровенщине появились лужи с розовой водой. Предварительно было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.
Как сообщалось ранее, после аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Синоптики предупредили о возможности кислотных дождей.