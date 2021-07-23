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В ГСЧС объяснили причины появления ярко-розовых луж на Ровенщине

На Ровенщине появились лужи с розовой водой ГСЧС в Ровенской области

Класс опасности препарата - третий из существующих пяти

Специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выяснили происхождение жидкости ярко-розового цвета, которую обнаружили сегодня на Ровенщине – это префект, сертифицирован в Украине препарат для борьбы с вредителями. Об этом сообщает ГСЧС в своем Telegram.

Отмечается, что его действие направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.

Класс опасности препарата-третий из существующих пяти.

Розовые лужи на Ровенщине ГСЧС в Ровенской области

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Напомним, ранее мы писали, что на Ровенщине появились лужи с розовой водой. Предварительно было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Как сообщалось ранее, после аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Синоптики предупредили о возможности кислотных дождей.

 

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