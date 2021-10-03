В Грузии заявили, что Саакашвили вернется в Украину лишь при одном условии

Правительство Грузии также выразило удивление решением экс-президента вернуться в страну

"Если он (Саакашвили - ред.) хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок (в тюрьме - ред.) и сможет идти куда захочет", - сказал премьер.

Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили вернется в Украину только после того, как отсидит полный срок в тюрьме. Об этом заявил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в эфире телеканала Imedi .

Он также выразил удивление решением экс-президента Грузии вернуться в страну.

Гарибашвили отметил, что сейчас Саакашвили настойчиво просит о возвращении в Украину.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михеила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе экс-президента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.