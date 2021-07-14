В Грузии осудили двух украинских яхтсменов МИД призывает пересмотреть решение

Министерство иностранных дел фото - из открытых источников

Грузинскому дипломату "было высказано разочарование" решением Батумского городского суда

Министерство иностранных дел украины разочаровано решением Батумского городского суда Грузии о лишении свободы сроком на четыре года украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко и требует его пересмотра. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины относительно решения Батумского городского суда.

"14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы. В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине", - отметили в МИД.

Спикер отметил, что грузинскому дипломату "было высказано разочарование" решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и таким, что не отвечает духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

"Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - заявили в МИД.

В то же время спикер добавил, что МИД Украины и посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар провел встречу с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили, во время которой вручил ему ноту по задержанию яхты с украинцами на борту в ноябре 2020 года.