В Греции задержали ветерана АТО: Литва осудила его за военные преступления СССР

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Александра Радкевича задержали 14 сентября.

В Греции во время пересечения границы задержали украинца и ветерана АТО Александра Радкевича. Это сделали по запросу Литвы, поскольку суд страны осудил мужчину по делу о событиях января 1991 года. Об этом в Facebook заявила Ольга Решетилова.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 20 октября сообщил, что страна выдала европейский ордер на арест Радкевича. Теперь Грецию просят выдать украинца, чтобы тот отбыл наказание в Литве.

СССР 13 января 1991 года пытался силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости.

Советские военные захватили Вильнюсскую телебашню и здания Литовского радио и ТВ. В результате погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

В марте 2019 года суд Вильнюса осудил 67 человек за военные преступления во время событий января 1991 года. Кстати, 10 лет тюрьмы заочно получил бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

В начале 1991 года Радкевич служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. В январе 1991 года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе.

Поэтому Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях. Правозащитница подчеркнула, что обвинения звучат фактически лишь за то, что человек присутствовал в Вильнюсе как военный советской армии.

"Действия Радкевича не повлекли вреда любому человеку, что четко видно из самого приговора", – отметила Решетилова.

Радкевич даже не знал о приговоре в отношении него. Он добровольно сотрудничал со следствием. В 2014 году украинская прокуратура допросила его как свидетеля в рамках международной правовой помощи. Затем ветеран превратился из свидетеля в обвиняемого.

"Кроме Александра, этим приговором осуждены еще по меньшей мере 10 граждан Украины. Они невольно стали участниками вооруженной интервенции Москвы в дружественной нам Литвы, фактически оказавшись не в том месте не в то время", – добавила Решетилова.

В Литве решение суда вступило в законную силу. Литовский адвокат Радкевича обжаловал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты думают обращаться в Европейский суд по правам человека.

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