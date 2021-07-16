live
Новости » Общество Читати новину українською

В Греции будут обслуживать в ресторанах только выздоровевших от COVID-19 и вакцинированных путешественников

Фото из открытых источников

Количество мест в заведениях тоже ограничат

В Греции правительство решило ужесточить карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заражение коронавирусом. Сейчас заведения под открытым небом будут обслуживать только вакцинированных туристов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В ресторанах, барах и ночных клубах клиенты должны предоставить доказательства того, что они прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. В то же время во всех заведениях ограничат вместимость до 85% – будут допускать только сидячих посетителей.

Новости по теме: Греция вновь изменила условия въезда в страну для туристов

Напоминаем, что ранее в Греции отменили масочный режим для полностью вакцинированных. Люди без прививки должны проходить экспресс-тесты, чтобы посещать рестораны и театры. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина хочет получить четкий перечень реформ для интеграции в НАТО, – Зеленский Страны Люблинского треугольника официально поддержали членство Украины в НАТО и ЕС Украина однажды станет членом НАТО, - МИД Польши Германия завершила вывод своих военных из Афганистана

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект