В Греции будут обслуживать в ресторанах только выздоровевших от COVID-19 и вакцинированных путешественников
Количество мест в заведениях тоже ограничат
В Греции правительство решило ужесточить карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заражение коронавирусом. Сейчас заведения под открытым небом будут обслуживать только вакцинированных туристов.
Об этом сообщает Ekathimerini.
В ресторанах, барах и ночных клубах клиенты должны предоставить доказательства того, что они прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. В то же время во всех заведениях ограничат вместимость до 85% – будут допускать только сидячих посетителей.
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Напоминаем, что ранее в Греции отменили масочный режим для полностью вакцинированных. Люди без прививки должны проходить экспресс-тесты, чтобы посещать рестораны и театры.