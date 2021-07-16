В Греции будут обслуживать в ресторанах только выздоровевших от COVID-19 и вакцинированных путешественников

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Количество мест в заведениях тоже ограничат

В Греции правительство решило ужесточить карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заражение коронавирусом. Сейчас заведения под открытым небом будут обслуживать только вакцинированных туристов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В ресторанах, барах и ночных клубах клиенты должны предоставить доказательства того, что они прошли курс вакцинации или переболели COVID-19. В то же время во всех заведениях ограничат вместимость до 85% – будут допускать только сидячих посетителей.

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Напоминаем, что ранее в Греции отменили масочный режим для полностью вакцинированных. Люди без прививки должны проходить экспресс-тесты, чтобы посещать рестораны и театры.