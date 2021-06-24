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В Греции из-за остановки работы туроператора застряли более 500 туристов из Украины

Фото из открытых источников

Над решением трудностей с заселением в гостиницы и возвращением туристов на Родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках

В Греции из-за приостановки деятельности местной туристической компании Mouzenidis Travel застряли более 500 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что над решением сложностей с поселением в отели и возвращением туристов на родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами.

"Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники — Киев, Салоники — Львов и Ираклион — Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан", — подчеркнули в МИД.

"Для получения помощи в Греции просим обращаться на круглосуточные "горячие линии" посольства Украины в Афинах: +306932765606 и консульства Украины в Салониках: +306907962985", — добавили в министерстве.

В частности во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты компании перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки действительности приобретенного тура.

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Напомним, ранее эвакуировали украинских туристов, застрявших на одной из вершин Гималаев. Они дезориентировались на высоте 5 тыс. м на третий день восхождения на гору.

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