В Греции из-за остановки работы туроператора застряли более 500 туристов из Украины

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Над решением трудностей с заселением в гостиницы и возвращением туристов на Родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках

В Греции из-за приостановки деятельности местной туристической компании Mouzenidis Travel застряли более 500 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что над решением сложностей с поселением в отели и возвращением туристов на родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами.