В Греции из-за остановки работы туроператора застряли более 500 туристов из Украины
Над решением трудностей с заселением в гостиницы и возвращением туристов на Родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках
В Греции из-за приостановки деятельности местной туристической компании Mouzenidis Travel застряли более 500 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что над решением сложностей с поселением в отели и возвращением туристов на родину работают посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами.
"Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники — Киев, Салоники — Львов и Ираклион — Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан", — подчеркнули в МИД.
"Для получения помощи в Греции просим обращаться на круглосуточные "горячие линии" посольства Украины в Афинах: +306932765606 и консульства Украины в Салониках: +306907962985", — добавили в министерстве.
В частности во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты компании перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки действительности приобретенного тура.
Напомним, ранее эвакуировали украинских туристов, застрявших на одной из вершин Гималаев. Они дезориентировались на высоте 5 тыс. м на третий день восхождения на гору.