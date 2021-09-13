В государственном портале "Дія" стал доступным еще один вид паспорта: Список
Речь о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года
В государственном портале "Дія" стал доступным еще один вид паспорта - небиометрический загранпаспорт, который был выдан после 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба портала.
Отмечается, что такой паспорт подтянется автоматически.
При этом добавляется, что в Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом.
Подчеркивается, что для выезда за границу он не подойдет.
Какие паспорта доступны в "Дії":
- ID-карта,
- биометрический загранпаспорт,
- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме цифровой онлайн-сервис "Дія", который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.