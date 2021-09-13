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В государственном портале "Дія" стал доступным еще один вид паспорта: Список

"Дія" Фото из открытых источников

Речь о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года

В государственном портале "Дія" стал доступным еще один вид паспорта - небиометрический загранпаспорт, который был выдан после 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба портала.

Отмечается, что такой паспорт подтянется автоматически.

При этом добавляется, что в Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом.

Подчеркивается, что для выезда за границу он не подойдет.

Какие паспорта доступны в "Дії":

  • ID-карта,
  • биометрический загранпаспорт,
  • небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме цифровой онлайн-сервис "Дія", который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.

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