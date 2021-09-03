В Госпродпотребслужбе опровергли информацию о локдауне в Киеве с 15 сентября

Олег Рубан Укринформ

Введение локдауна возможно, если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг сообщения СМИ о том, что в городе с 15 сентября могут ввести локдаун. Об этом он заявил в комментарии изданию "Сегодня".

"Это недостоверная информация. Такое решение может принять только научный совет или Министерство здравоохранения. Также ограничения пока не коснулись транспорта. Они возможны лишь в том случае, если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет", - подчеркнул Рубан.

В то же время, по его словам, все городские службы готовятся к различным сценариям развития событий.

"Но пока Киев в зеленой зоне, заболеваемость в городе полностью контролируемая, хотя наблюдается постепенный рост", - резюмировал глава ведомства.

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Напомним, ранее издание УНН, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что в Киеве с 15 сентября планируют усилить карантинные ограничения. Информатор говорил, что ограничения коснутся кафе, ресторанов, салонов красоты, наземного общественного транспорта и метрополитена.