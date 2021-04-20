В Госпогранслужбе объяснили, кто может не идти на самоизоляцию после пересечения КПВВ

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При привычных условиях должны установить приложение "Вдома" и направляться на самоизоляцию

В Государственной пограничной службе назвали категории граждан, которые освобождаются от прохождения самоизоляции по прибытии с временно оккупированных территорий через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом рассказал спикер ГНСУ Игорь Лизогуб в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Кабмин принял постановление об обязательной самоизоляции для граждан при пересечении госграницы, в частности на самоизоляцию направляются и лица, прибывшие из ОРДЛО.

"Этим нормативно-правовым актом также предусмотрено и то, что можно не проходить самоизоляцию. Однако в таком случае прибывающее лицо должно сдать тест на COVID-19 методом ПЦР", — сообщил Лизогуб и добавил, что лицо освобождается от самоизоляции, если сдает экспресс-тест в сервисном центре при КПВВ и получает отрицательный результат.

Сейчас пройти такие тесты можно при пересечении КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". По результатом отрицательного теста выдается документ, который дает право не проходить самоизоляцию и сразу или через некоторое время можно вернуться на временно оккупированную территорию.

Также спикер назвал категории граждан, к которым самоизоляция может не применяться:

лица, еще не достигшие 12-летнего возраста;

работники международных организаций, которые аккредитованы и осуществляют свою деятельность;

лица, которые планируют вступление в вуз Украины, и лица, которые их сопровождают.

получатели образования, которые уже учатся в украинских учреждениях;

лица, желающие вакцинироваться от COVID-19 и имеющие соответствующее приглашение.

В то же время Лизогуб подчеркнул, что правила одинаковы для всех граждан, следующих с временно оккупированных территорий Крыма и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Указанные нормы действуют до 30 апреля, но они могут быть продлены, в зависимости от динамики пандемии.

Напомним, недавно из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Крыму внесли изменения в действующие правила для лиц, которые прибывают на полуостров.