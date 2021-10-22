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В госбюджете-2022 заложено достаточно средств на закупку COVID-вакцин, - Ляшко

Фото из открытых источников

Также деньги заложены на оплату работы медицинских работников и покрытие расходных материалов, в том числе, лекарственных средств

В государственный бюджет на 2022 год заложено достаточно средств на закупку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в кулуарах парламента, которое транслировал "Перший Незалежний".

"Средства мы заложили в программу медицинских гарантий, которая предусматривает финансирование инфекционных больниц, а также инфекционных отделений в других многопрофильных больницах по программе готовности к реагированию. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Но средства на вакцину и средства на оплату работы медицинских работников и покрытие расходных материалов, в том числе, лекарственных средств есть", - подчеркнул глава Минздрава.

Новости по теме: В Украине намерены выпускать COVID-вакцины Pfizer и Moderna, - Кузин

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина сейчас не ведет переговоры о коммерческих поставках COVID-вакцины Moderna. Но этот препарат еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах COVAX.

К слову, по состоянию на 4 октября в Украине осталось до 4 тыс. доз вакцины Moderna - все они находились в медучреждениях Ровенской области.

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