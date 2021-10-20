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В Финляндии граждан впервые судят за отказ пройти тест на COVID-19

ПЦР-тест на коронавирус Pixabay

Против трех человек в уездном суде Хельсинки возбуждено дело из-за уклонения от тестирования на COVID-19

В Финляндии началось судебное разбирательство первого прецедента, связанного с уклонением от прохождения тестов на коронавирус. Об этом сообщает Yle.

Против троих человек в уездном суде Хельсинки возбуждено дело из-за уклонения от тестирования на COVID-19.

Летом в Финляндии начала действовать временная поправка к закону о борьбе с инфекционными заболеваниями, согласно которой совершеннолетний человек, который сознательно или по халатности уклонялся от прохождения теста на коронавирус, может быть наказан штрафом.

Поправка касается ситуаций, когда лицо, прибывшее в Финляндию из другой страны, было обязано пройти тестирование.

В Финляндии не исключают увеличения количества аналогичных судебных дел, поскольку Статистический центр зафиксировал в общей сложности 63 правонарушения, связанных с отказом тестироваться.

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Ранее сообщалось, что в Украине тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

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