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В Евросоюзе одобрили таблетки от коронавируса "Молнупиравир"

Таблетки "Молнупиравир" компании Merck

 Фото из открытых источников

Таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на противокоронавирусный препарат "Молнупиравир". Об этом говорится в заявлении агентства, сообщает "Европейская правда".

"Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) выдал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как Молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарства, сейчас не зарегистрированные в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - отметили в EMA.

Эти таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарства, выпускаемые в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.

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Ранее сообщалось, что Великобритания первой в мире выдала разрешение на использование таблеток от коронавируса "Молнупиравир" от компании Merck. Результаты испытаний предполагают, что "Молнупиравир" для достижения эффекта необходимо принимать сразу после появления симптомов.

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