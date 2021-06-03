В Евросоюзе изменили правила ввоза наличных
Определение "наличности" расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках
Новые правила ввоза наличности начали применяться в странах Европейского Союза с 3 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающих из нее, обязаны заполнить декларацию о наличных на сумму 10 тысяч евро или больше. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.
С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
- Банкноты и монеты (включая валюту, вышедшую сейчас из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или в центральном банке).
- Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы.
- Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%.
- Золотые слитки, самородки или грудки с содержанием золота не менее 99,5%.
Таможенные органы теперь могут также требовать представления декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.
Новые правила также позволяют таможенным органам действовать в отношении сумм менее 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использования наличных.
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