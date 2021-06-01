В этом году выросло количество детских суицидов, - Венедиктова

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За этот год количество случаев превысило показатели и за 2019, и за 2020 год

Количество суицидов среди подростков резко возрастает, и это вызывает серьезное беспокойство. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Укринформ".

"Стремительное увеличение попыток суицида среди подростков... В Украине в этом году только за 5 месяцев имеем 149 суицидальных случаев. Их количество уже превысило показатели и за 2019 год, и за 2020-й", - сказала она.

При этом, по словам Венедиктовой, треть самоубийств совершены малолетними, не достигшими 14 лет. А каждый пятый - это дети от 11 до 13 лет.

"Это недопустимо, что расследование таких фактов в основном сводится лишь к формальному собранию доказательств об отсутствии насильственных действий в отношении детей", - подчеркнула генпрокурор.

Она рассказала, что в течение 2020 года ни одному лицу не сообщалось о подозрении по факту доведения до таких самоубийств. Лишь в 2019 году одно дело было направлено в суд по факту доведения до самоубийства, совершенного в 2015 году в Харьковской области. Но до сих пор судебное разбирательство продолжается, сказала генпрокурор.

Напомним, в последнее время в Украине фиксируется увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В частности 1 февраля в двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17-го этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14-го этажа жилого дома в Дарницком районе Киева. 17 февраля в этом же районе с 16-го этажа упала 15-летняя девушка.

А в начале марта 14-летняя девочка позвонила маме и выбросилась с 18 этажа.