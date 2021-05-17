В этом году почти 390 тысяч абитуриентов будут сдавать ВНО, - УЦОКО

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Больше всего зарегистрированных участников на тестирование по математике

На основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО), которая будет проходить с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч участников. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Как отмечается, всего на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировался 250 681 человек (из них 126 401 человек подал заявки для участия в тестировании по украинскому языку), по математике - 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта.

Кроме этого, ситуация с количеством зарегистрированных поступающих по другим предметам выглядит следующим образом:

по истории Украины - 298 972 человека,

по английскому языку - 146 366 человек,

по географии - 175 472 человека,

по биологии - 127 202 человека,

по физике - 32 090 человек,

по химии - 12 744 человека,

по немецкому языку - 2 418 человек,

по французскому языку - 561 человек,

по испанскому языку - 224 человека.

Стало известно, что из общего количества зарегистрированных участников 56,45% приходится на выпускников школ текущего года, 30,44% - учащихся учреждений профобразования и студентов вузов и 13,09% - выпускников прошлых лет.

Кроме этого, в УЦОКО объяснили, что во время основной сессии ВНО будут работать 6704 пункта тестирования и более 97 тысяч педагогических работников.

Основная сессия ВНО будет проходить по такому графику:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Напомним, ранее стало известно, что нынешняя дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля.