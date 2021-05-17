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В этом году почти 390 тысяч абитуриентов будут сдавать ВНО, - УЦОКО

Фото из открытых источников

Больше всего зарегистрированных участников на тестирование по математике

На основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО), которая будет проходить с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч участников. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. 

Как отмечается, всего на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировался 250 681 человек (из них 126 401 человек подал заявки для участия в тестировании по украинскому языку), по математике - 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта. 

Кроме этого, ситуация с количеством зарегистрированных поступающих по другим предметам выглядит следующим образом:

  • по истории Украины - 298 972 человека,
  • по английскому языку - 146 366 человек,
  • по географии - 175 472 человека,
  • по биологии - 127 202 человека,
  • по физике - 32 090 человек,
  • по химии - 12 744 человека,
  • по немецкому языку - 2 418 человек,
  • по французскому языку - 561 человек,
  • по испанскому языку - 224 человека.

Стало известно, что из общего количества зарегистрированных участников 56,45% приходится на выпускников школ текущего года, 30,44% - учащихся учреждений профобразования и студентов вузов и 13,09% - выпускников прошлых лет.

Кроме этого, в УЦОКО объяснили, что во время основной сессии ВНО будут работать 6704 пункта тестирования и более 97 тысяч педагогических работников.

Основная сессия ВНО будет проходить по такому графику:

  • 21 мая - химия,
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
  • 25 мая - английский язык,
  • 28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта),
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
  • 4 июня - история Украины,
  • 7 июня - физика,
  • 10 июня - биология,
  • 15 июня - география.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Напомним, ранее стало известно, что нынешняя дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля.

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