В ЕС зафиксировали новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca

Расстройством является синдром Гийена-Барре

Европейский регулятор лекарственных средств добавил крайне редкое нервно-паралитическое расстройство как возможный побочный эффект от вакцины компании AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

В ЕС заявили, что причинно-следственная связь между синдромом и вакциной AstraZeneca является "по крайней мере, разумной возможностью" после того, как было зарегистрировано 833 случая синдрома Гийена-Барре из 592 млн прививок, полученных по всему миру до 31 июля.

В частности EMA классифицировала побочный эффект как "очень редкий", что является самой низкой категорией частоты побочных эффектов, и подчеркнула, что преимущества прививки перевешивают риски.

В свою очередь, управление по контролю за продуктами и лекарствами США добавило предупреждение о синдроме Гийена-Барре как возможном побочном эффекте прививки компании Johnson&Johnson.

Обе вакцины используют технологию вирусного вектора, а также были связаны с редкими случаями образования тромбов.

Отмечается, что синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

В частности такой синдром может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего встречается у взрослых и мужчин.

Тяжелые случаи наблюдаются редко, они могут приводить практически к полному параличу.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Таиланда позволило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу.