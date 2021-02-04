В ЕС согласились перепродать Украине избыток вакцины против коронавируса, - Стефанишин

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В то же время чиновница не назвала, какие именно страны на это согласились

Несколько стран Европейского Союза согласились продать Украине избыток вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила вицепремьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ТСН".

"Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", - сказала Стефанишина.

В то же время чиновница не назвала, какие именно страны на это согласились, сославшись на конфиденциальность информации.

"В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - добавила Стефанишин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 4 февраля ожидается информация о контракте, который обеспечит вакциной против коронавируса Украину в течение 2021 года.