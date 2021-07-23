В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для прививки детей от 12 лет

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

Исследование проводилось на 3 732 детях в возрасте от 12 до 17 лет

В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для прививки детей от 12 лет. Об этом информирует пресс-служба Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Применение вакцины Spikevax у детей в возрасте от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей в возрасте от 18 лет. Ее вводят в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели", — говорится в сообщении.

В агентстве также рассказали, что исследование вакцины проводили на 3 732 детях в возрасте от 12 до 17 лет.

Результаты показали ту же эффективность, что и у взрослых в возрасте от 18 до 25 лет.

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Напомним, ранее мы писали, что детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.