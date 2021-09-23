В ЕС хотят ввести единый разъем для зарядки смартфонов и планшетов
В ЕС предлагают, чтобы USB-C был стандартным портом для всей портативной электроники
В Евросоюзе выступают за введение единого зарядного устройства. Законопроект, который может обязать производителей устанавливать одинаковый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники Еврокомиссия представила уже сегодня, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в Instagram.
"Сегодня мы представили закон, устанавливающий единое решение для зарядки портативных электронных устройств в ЕС", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, USB-C станет стандартным портом для всей портативной электроники, что повысит удобство для потребителей и сократит количество отходов.
Отметим, что ЕС пытается ввести единую зарядку с 2009 года. За оценкой ВВС, тогда на рынке было представлено более 30 разновидностей зарядки.
Ранее сообщалось, что компания Samsung провела онлайн-презентацию Galaxy Unpacked и представила новую линейку своих флагманских моделей смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra.