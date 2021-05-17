В Египте обнаружили 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале
Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя
В египетском городе Сохаг археологи нашли около 300 древних гробниц, которые высечены в скале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта.
По словам ученых, захоронения были сделаны в период Древнего царства (около 2000 лет до н. э.). Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя, они отличались друг от друга по архитектурным стилем и были высечены на разной высоте скалы.
Как отмечается, среди обнаруженных захоронений особо выделялась скошенная гробница, которая была оборудована фальшивыми дверями и дополнительным боковым входом, ведущим в галерею с могильной шахтой.
Также археологи нашли в пустотах много предметов домашнего обихода различные предметы, которые могли использоваться в качестве жертвоприношения.
Напомним, ранее в Египте археологи в Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, нашли 110 загадочных гробниц, которым более 8 тысяч лет. В захоронениях обнаружили человеческие останки взрослых и детей, а также древнее оборудование и предметы керамики.