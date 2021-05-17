В Египте обнаружили 300 древних гробниц, высеченных прямо в скале

Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя

В египетском городе Сохаг археологи нашли около 300 древних гробниц, которые высечены в скале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта.

По словам ученых, захоронения были сделаны в период Древнего царства (около 2000 лет до н. э.). Гробницы были обнаружены при раскопках древнего некрополя, они отличались друг от друга по архитектурным стилем и были высечены на разной высоте скалы.

Как отмечается, среди обнаруженных захоронений особо выделялась скошенная гробница, которая была оборудована фальшивыми дверями и дополнительным боковым входом, ведущим в галерею с могильной шахтой.

Также археологи нашли в пустотах много предметов домашнего обихода различные предметы, которые могли использоваться в качестве жертвоприношения.

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Напомним, ранее в Египте археологи в Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, нашли 110 загадочных гробниц, которым более 8 тысяч лет. В захоронениях обнаружили человеческие останки взрослых и детей, а также древнее оборудование и предметы керамики.