home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В двух областях Украины превышены показатели зеленой зоны, - Минздрав

Иллюстративное фото

Несмотря на это, все регионы находятся в зеленой зоне

По состоянию на 31 июля в двух областях страны зафиксировано превышение показателей зеленой зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Как отмечается, в Закарпатской области не соответствует установленной норме показатель динамики госпитализаций - не более 50%. Накануне он составлял 82,1%, хотя днем ранее было 21,9%.

Новости по теме: В Украине уже более 2 млн человек полностью вакцинировались от COVID-19

Также этот показатель превышен в Хмельницкой области. В пятницу динамика госпитализаций составила 86,4%, хотя до этого было 34,0%. 

Новости по теме: В Украине выявили почти тысячу новых случаев заболевания коронавирусм

Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что Украина точно вернется в красную зону карантина из-за новых штаммов коронавируса. 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины в Европу Во Львове разоблачили дельцов, которые подделывали справки о негативном COVID-тесте В центре Львова ночью сгорело три авто Туризм для смелых: Где покорить небо на воздушных шарах, сделать селфи с пилотами и не только

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект