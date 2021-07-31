В двух областях Украины превышены показатели зеленой зоны, - Минздрав

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Несмотря на это, все регионы находятся в зеленой зоне

По состоянию на 31 июля в двух областях страны зафиксировано превышение показателей зеленой зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, в Закарпатской области не соответствует установленной норме показатель динамики госпитализаций - не более 50%. Накануне он составлял 82,1%, хотя днем ранее было 21,9%.

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Также этот показатель превышен в Хмельницкой области. В пятницу динамика госпитализаций составила 86,4%, хотя до этого было 34,0%.

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Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что Украина точно вернется в красную зону карантина из-за новых штаммов коронавируса.