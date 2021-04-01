В двух областях Украины обнаружили "южноафриканский" штамм COVID-19, - Минздрав

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

"Британский" штамм циркулирует уже по всей стране

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского" и "южноафриканского". Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По словам министра, наличие "британского" штамма подтвердили уже во всех регионах страны, а "южноафриканского" - в двух областях.

"Британский штамм, который есть сейчас в Украине, распространен по всей территории страны. Мы поздно вечером вчера получили данные из Лондона, куда отправляли образцы - во всех областях зафиксирован этот штамм. Более того, у нас в двух областях зафиксирован южноафриканский штамм. Эти два штамма более агрессивны, они меняют клиническую картину. Врачам сейчас тяжело, потому что достаточно большое количество тяжелых больных", - отметил Степанов.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине показатель госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 превышен в 22 из 25 регионов.