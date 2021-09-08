В двух областях Украины динамика COVID-госпитализаций остается на высоком уровне

Фото из открытых источников

Речь идет о Луганской и Львовской областях

Сегодня, 8 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах страны эпидемиологические показатели длительное время находятся не в пределах нормы. Такие данные приводит Министерства здравоохранения.

В частности, в Луганской области с прошлой недели показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие значения.

По последним данным, этот показатель составляет 90,1%, а ранее находился в пределах 92%-104,3%.

Кроме того, во Львовской области наблюдается длительное время превышение по показателю динамики COVID-госпитализаций. Он составляет в данном регионе 78%, хотя ранее составлял 60,9-66,3%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Новости по теме: За минувшие сутки в Украине выявлено 2 772 новых случая коронавируса

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, уверяя, что коронавирус становится "пандемией невакцинированных".