В двух областях Украины динамика COVID-госпитализаций остается на высоком уровне
Речь идет о Луганской и Львовской областях
Сегодня, 8 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах страны эпидемиологические показатели длительное время находятся не в пределах нормы. Такие данные приводит Министерства здравоохранения.
В частности, в Луганской области с прошлой недели показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие значения.
По последним данным, этот показатель составляет 90,1%, а ранее находился в пределах 92%-104,3%.
Кроме того, во Львовской области наблюдается длительное время превышение по показателю динамики COVID-госпитализаций. Он составляет в данном регионе 78%, хотя ранее составлял 60,9-66,3%.
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, уверяя, что коронавирус становится "пандемией невакцинированных".