В двух областях фиксируют ухудшение показателей COVID-госпитализаций, - Минздрав

Фото из открытых источников

Показатели превышены уже вторые сутки подряд

По состоянию на 1 августа все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, но в двух областях ухудшились эпидемиологические показатели динамики госпитализаций. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, на Закарпатье накануне показатель госпитализации вырос до 93,3%, а днем ранее он составлял 82,1%.

Кроме этого, установленная норма не более 50% госпитализированных с подтвержденным или подозрением на COVID-19 превышена в Хмельницкой области. Так 31 июля показатель составлял 69,4%, а 30 июля - 86,4%.

Новости по теме: Ляшко назвал условие для работы школ в условиях усиленного карантина

Напомним, за сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 473 человека, 6 больных скончались, выздоровел 131 человек.