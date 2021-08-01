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В двух областях фиксируют ухудшение показателей COVID-госпитализаций, - Минздрав

Фото из открытых источников

Показатели превышены уже вторые сутки подряд

По состоянию на 1 августа все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, но в двух областях ухудшились эпидемиологические показатели динамики госпитализаций. Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Как отмечается, на Закарпатье накануне показатель госпитализации вырос до 93,3%, а днем ранее он составлял 82,1%. 

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Кроме этого, установленная норма не более 50% госпитализированных с подтвержденным или подозрением на COVID-19 превышена в Хмельницкой области. Так 31 июля показатель составлял 69,4%, а 30 июля - 86,4%. 

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Напомним, за сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализированы 473 человека, 6 больных скончались, выздоровел 131 человек.

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