В Донецкой области обнаружили два захоронения срубной культуры

В частности, найдено захоронение человека на левой стороне, головой на восток

Как отмечается, находку обнаружили во время археологических раскопок кургана близ села Камышеватое, что в Мариупольском районе.

В частности, найдено захоронение человека на левом боку, головой на восток, что присуще для срубной археологической культуры.

"Как правило срубных захоронений несколько. Может быть до десятка захоронений в одном кургане. Но мы даже удивились, когда начинали раскопки, что только два захоронения были обнаружены. Они по ряду признаков выделяются, и можно предположить, что это захоронение, так сказать, лидеров того времени – вождей", — рассказали археологи.

Наряду с каменной могилой, которую называют циста, найдено и другое погребение, а также горшок и мясную пищу, которую положили в могилу, остатки деревянной чаши с бронзовым обрамлением. Это довольно редкая находка.

Археологическая экспедиция длится третью неделю. Свои находки археологи отправят на исследование антропологам. Они определят возраст, пол и болезни умерших. Потому кости будут хранить в музее университета.

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Напомним, ранее в Луганской области археологи нашли жертвенник для проведения ритуалов и оружие. Находка была обнаружена во время раскопок скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет.