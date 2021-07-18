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В Донецкой области обнаружили два захоронения срубной культуры

Общественное

В частности, найдено захоронение человека на левой стороне, головой на восток

На Донетчине научная экспедиция из Мариупольского государственного университета нашла два погребения срубной культуры эпохи поздней бронзы, передает "Суспільне".
 
Как отмечается, находку обнаружили во время археологических раскопок кургана близ села Камышеватое, что в Мариупольском районе.

В частности, найдено захоронение человека на левом боку, головой на восток, что присуще для срубной археологической культуры.

"Как правило срубных захоронений несколько. Может быть до десятка захоронений в одном кургане. Но мы даже удивились, когда начинали раскопки, что только два захоронения были обнаружены. Они по ряду признаков выделяются, и можно предположить, что это захоронение, так сказать, лидеров того времени – вождей", — рассказали археологи.

Наряду с каменной могилой, которую называют циста, найдено и другое погребение, а также горшок и мясную пищу, которую положили в могилу, остатки деревянной чаши с бронзовым обрамлением. Это довольно редкая находка.

Археологическая экспедиция длится третью неделю. Свои находки археологи отправят на исследование антропологам. Они определят возраст, пол и болезни умерших. Потому кости будут хранить в музее университета.

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Напомним, ранее в Луганской области археологи нашли жертвенник для проведения ритуалов и оружие. Находка была обнаружена во время раскопок скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет.

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