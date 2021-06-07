В Донецкой области мужчина взорвал припаркованный автомобиль, есть пострадавшие

Он бросил гранату

Фото: Facebook-страница Фирсова

В Донецкой области мужчина бросил гранату под припаркованный на стоянке возле магазина автомобиль, в результате взрыва ранения получили два человека. Об этом сообщает местный портал 0629.

Инцидент произошел ночью, в субботу, 5 июня, в поселке Сартана рядом с магазином, во время празднования дня рождения владельца авто.

По словам очевидцев, злоумышленник был сотрудником силовых структур и умышленно провоцировал конфликт: мужчина приставал к людям, никто не смог его успокоить.

"Он бросил гранату под машину именинника, в результате взрыва вылетели окна в магазине. Именинник и его друг получили осколочные ранения", − рассказала родственница потерпевшего.

Факт совершения преступления в полиции подтвердили, однако данные расследования, как и личность злоумышленника − не сообщают.

Известно, что подозреваемый задержан, дальнейшее рассмотрение дела местная прокуратура передала в Государственное бюро расследований.

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