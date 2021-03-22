В докладе ВОЗ назовет животное, от которого коронавирус перешел к человеку, - СМИ

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Доклад будет опубликован на этой неделе

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, склоняются к тому, что происхождение коронавирус могло быть связано с торговлей животными в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, на этой неделе должен быть опубликован доклад, в подготовке которого принимали участие эксперты ВОЗ, посетившие ранее китайский Ухань.

Как отмечается, в докладе якобы будет приведена версия, согласно которой новый коронавирус может быть похож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его первоначальными носителями были летучие мыши, к людям он перешел через небольших млекопитающих – гималайских Росса.

В публикации приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, который сообщил, что на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку.

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Ранее в разведке США предполагали, что власти провинции Хубэй и города Ухань скрывала от официального Пекина истинные масштабы эпидемии коронавируса. На такой шаг местное руководство пошло из-за страха наказания.