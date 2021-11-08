В Днепропетровской области ужесточили карантинные ограничения: Что запрещено

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В частности, в регионе запретили работу развлекательных заведений с 22: 00 до 6: 00

В Днепропетровской области ужесточили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, в регионе запретили работу развлекательных заведений с 22:00 до 06:00.

Также студентов в общежития будут пускать при наличии СОVID-сертификатов, иначе придется учиться дистанционно.

При этом областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести ограничения на работу общественного транспорта. В частности, разрешить проезд только по сертификатам вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В настоящее время в Днепропетровской области действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения.

"С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, трамваи, троллейбусы, электрички", - говорится в публикации.

Теперь такое решение должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Как сообщалось ранее, с 1 ноября, в Тернополе усилили противоэпидемические меры. Ограничения касаются работы школ, ресторанов, кафе, ТРЦ, ночных клубов и перевозки пенсионеров.