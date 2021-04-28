В Днепре продлили жесткий карантин еще на два месяца
Жесткий карантин в городе действует с 25 марта
Власти Днепра решили продлить еще на два месяца действие жесткого карантина в городе, то есть до 30 июня. Об этом сообщает прессслужба Днепровского городского совета.
Согласно сообщению, в обычном режиме продолжат работать детсады и начальная школа, а ученики 5-11 классов в дальнейшем будут учить дистанционно.
В городе запрещена работа дискотек и ночных клубов, а кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.
В ночное время заведения общепита могут работать только для адресной доставки и на вынос.
Также в этот период льготный проезд в городском общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.
Как отмечается, в Днепре также ослабили некоторые ограничения, в частности студентам-медикам, которые заканчивают обучение разрешили посетить одно массовое мероприятие - сдачу основного квалификационного экзамена.
Напомним, на внеочередном заседании 28 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о выход Киева из красной зоны карантина с 1 мая.