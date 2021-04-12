В Днепре продлили карантин до конца апреля: Перечень ограничений

Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, а младшие классы и детсады будут работать в обычном режиме

В Днепре продолжили карантинные ограничения до 30 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба городского совета Днепра .

Как отмечается, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. В то же время, младшие классы и детские сады будут работать в обычном режиме.

Также местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальных, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

В городе по-прежнему запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы навынос.

Кроме того, льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

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Напомним, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля общественный транспорт работает по специальным пропускам, которые выдаются только работникам предприятий критической инфраструктуры. Кроме того, с понедельника закрыты все школы и детские сады.