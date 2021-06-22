В Днепре представители Молодежного крыла ОПЗЖ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

В Днепре память погибших в Великой Отечественной войне почтили около монумента Славы. Партийцы и члены Молодежного крыла ОПЗЖ возложили цветы к памятнику и в честь людей, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, выпустили в небо несколько десятков голубей. Глава Молодежного крыла ОПЗЖ в Днепропетровской области Дмитрий Музыка заявил:

"Мы не имеем права игнорировать 22 июня, и нам, в отличии от политиков у власти, не стыдно называть эту дату днём начала Великой Отечественной войны. Этот день стал одним из самых страшных для нескольких поколений наших соотечественников. Нет семьи, которая бы не пострадала во время 1941-1945 годов. И цинично называть эти годы "периодом Второй Мировой войны", как сделал это президент Зеленский, — это предательство по отношению к тем, кто отдал свои жизни во имя мира и нашего с вами будущего. Мы же гордимся, что наши соотечественники победили в этой смертельной схватке ради нашего будущего".