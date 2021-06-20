В Днепре открыли центр вакцинации для жителей всей области

Каждые выходные в центре будут вакцинировать всех жителей области, которые записались в письмо ожидания из-за " действия

В Днепре открыли областной центр вакцинации от коронавируса. Этот центр будет принимать жителей не только Днепра, но и всей Днепропетровской области, сообщила Днепропетровская областная государственная администрация .

"Областной центр вакцинации от коронавирус открыли в центре города - чтобы добираться сюда было удобно. Он будет принимать посетителей каждые выходные. Иммунизация бесплатная", - заявила руководитель департамента здравоохранения ОГА Виктория Кулик.

В центре могут получить прививку жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации через портал или приложение "Действие". Прививку делают китайской вакциной от коронавируса CoronaVac.

"Сначала посетителей регистрируют. Далее их осматривает врач. После прививки пациенты пол часа отдыхают под наблюдением медиков", - добавили в ОГА.

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Напомним, ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что для того, чтобы получить прививку от COVID-19 в центре вакцинации, гражданам не нужна прописка.