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В Днепре мужчина застрял в трубе и находился там 5 суток

Помещение, где застрял мужчина ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Он залез туда самостоятельно и не мог выбраться

В Днепре 55-летний мужчина застрял в трубе котельной и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как отмечается, инцидент произошел в котельной на улице Космической. Мужчина залез в техническое помещение и застрял в трубе на уровне 3 этажа. 

Спасатели приехали вызволить мужчину вечером 7 июня. Они веревкой спустили его до 1 этажа. Там мужчину сразу забрали медики скорой. С предварительным диагнозом "истощение" его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2.

К освобождению были привлечены 3 работников ГСЧС.

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Напомним, ранее в Кропивницком помощь спасателей нужна была белке, застрявшей в проеме балкона.

 

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